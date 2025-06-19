​Югра вновь станет площадкой Международной научной олимпиады по физике

Ханты-Мансийск примет участников Международной научной олимпиады по физике с 28 июня по 8 июля. В престижном интеллектуальном соревновании примут участие школьники старших классов из дружественных стран СНГ, ШОС и БРИКС. Организаторами олимпиады выступают Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Министерство просвещения Российской Федерации и Московский физико-технический институт.

Югра выбрана в качестве постоянной площадки для проведения этой международной олимпиады. В этом году ожидается участие порядка 100 человек, в том числе 70 школьников, входящих в составы национальных сборных команд стран-участниц.

Губернатор Югры Руслан Кухарук подчёркивал: «Уникальность олимпиады состоит в том, что она стирает границы между странами. Участники мероприятия выступили как одна большая команда, которая своими способностями доказала, что наука объединяет людей».

В прошлом году в интеллектуальном турнире участвовали 17 команд из стран СНГ, Азии и Латинской Америки — всего более 100 школьников. Это подтвердило значимость площадки в Югре как центра международного сотрудничества в сфере образования и науки.