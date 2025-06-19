Югорчан предупреждают об опасных погодных явлениях 19 и 20 июня

ЕДДС Сургута сообщает: днем 19 июня и в ночь на 20 июня местами на востоке Югры ожидаются сильный дождь и гроза.

«По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 19 июня и ночью 20 июня местами по восточной половине Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ожидается неблагоприятные явления погоды, связанные с сильным дождем, грозой», − говорится в сообщении.

Согласно прогнозу gismeteo, в четверг, 19 июня, в Сургуте днем будет до +19 °C, без осадков, но уже к вечеру начнется ухудшение погоды. Ветер усилится до 8 м/с с порывами до 13 м/с. Ночью температура опустится до +13 °C, местами возможны дожди и грозы.

В пятницу, 20 июня, дождь будет идти на протяжении всех суток. Температура останется в пределах +13…+16 °C, ветер − 4-8 м/с, с порывами до 10 м/с. Всего за сутки может выпасть более 10 мм осадков.