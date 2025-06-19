В Югре вырос интерес работодателей к подросткам

С января по июнь 2025 года подростки в возрасте от 14 до 18 лет, проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе, получили более 20,3 тыс. приглашений на вакансии. Такие данные приводит российская онлайн-рекрутинговая платформа hh.ru. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 23%.

Чаще всего работодатели в Югре готовы рассматривать молодых соискателей на позиции в сферах:

продаж и обслуживания клиентов — 38% от всех приглашений,

— 38% от всех приглашений, розничной торговли — 25%,

— 25%, транспорта и логистики — 23%,

— 23%, домашнего и обслуживающего персонала — 22%,

— 22%, административного персонала — 19%.

Также подростков активно приглашают на позиции для начинающих специалистов (17%), которые обычно предполагают гибкий функционал.

По данным аналитиков, резюме девушек в возрасте 14–18 лет получают в среднем больше откликов от работодателей, чем у юношей: 3,7 приглашения на одно резюме против 3,0.