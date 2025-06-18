​Делегация Югры принимает участие в ПМЭФ – 2025

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра представлен на Петербургском международном экономическом форуме – 2025, ключевая тема которого в этом году сформулирована как «Общие ценности: основа роста в многополярном мире». В рамках деловой программы форума участники обсуждают развитие экономики, технологическое лидерство, вопросы обустройства среды и роль человека в новых условиях.

Делегацию Югры возглавляет губернатор округа Руслан Кухарук. В состав делегации также вошли заместитель губернатора, директор департамента экономического развития Сергей Афанасьев, заместитель губернатора Елена Майер, а также заместитель губернатора, директор департамента информационных технологий и цифрового развития округа Павел Ципорин.

Одним из ключевых событий с участием Югры станет заседание рабочей группы «Социальное предпринимательство» комиссии Государственного совета РФ, модератором которого выступит Руслан Кухарук. В мероприятии также примет участие Сергей Афанасьев, который озвучит предложения региона по поддержке и развитию социального бизнеса.

Кроме деловой повестки, Югра принимает участие в выставке SPIEF Investment & Business Expo. В этом году выставка вновь стала одним из центров притяжения форума, где регионы и крупные организации представляют свои проекты и инициативы. Участие в выставке подтвердили 29 субъектов РФ. Югра также интегрируется в работу Социальной платформы Фонда Росконгресс, где обсуждаются инициативы в сфере человеческого капитала и социальной политики.

В ходе форума запланировано подписание соглашений о социально-экономическом сотрудничестве. Одно из ключевых соглашений – договорённость между правительством округа и акционерным обществом «Космос Отель Групп» о реализации проекта по развитию туристической инфраструктуры. Он предполагает строительство современных объектов размещения, развитие инженерных и транспортных сетей.