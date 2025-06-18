Три аварии с мотоциклами произошло за день в Югре – один погибший, два пострадавших

На дорогах Югры за прошедшие сутки произошло три ДТП с участием мотоциклистов – одно из них с летальным исходом. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«В Ханты-Мансийском районе, около 08:54 на 13 км автодороги «Югра», 30-летний водитель мотоцикла «Suzuki», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Toyota». В результате автоаварии мотоциклист погиб», – передают в источнике.

Во втором ДТП, которая случилась около в поселке Мортка Кондинского района, 64-летний мужчина на мопеде также не справился с управлением. Транспортное средство опрокинулось, а водитель получил травмы.

«В городе Ханты-Мансийск, около 17:28, 26-летний мужчина, управляя мотоциклом «MOTOLAND», по предварительным данным, при проезде нерегулируемого перекрестка, не уступил дорогу и допустил столкновение с «Hyundai». В результате ДТП мотоциклист получил травмы», – указали в сообщении.

В ГАИ отметили, что два водителя мототехники не имели прав на управление данными транспортными средствами.