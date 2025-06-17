На трассе «Югра» произошло ДТП с пострадавшими

Накануне, 16 июня, на трассе «Югра» в Советском районе 25-летний водитель «ГАЗ» выехал на встречку и столкнулся с большегрузом. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«16 июня около 18:20 на 415 км автодороги «Югра» в Советском районе, 25-летний водитель «ГАЗ», по предварительным данным, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «SITRAK», под управлением 33-летнего водителя», – передают в источнике.

В результате аварии оба водителя и 20-летняя пассажирка «ГАЗ» получили травмы.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали два ДТП – пострадали четыре человека.