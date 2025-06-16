В Югре снизилась доля населения за чертой бедности

ХМАО занял девятое место в рейтинге регионов России по уровню доходов населения. Жители региона могут позволить себе 2,5 фиксированных набора товаров и услуг на медианную зарплату. При этом доля населения за чертой бедности в 2024 году составила 5,7%, что на 0,8% ниже, чем в прошлом году. Об этом сообщают в РИА Новости.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ − его жители могут приобрести почти четыре полных набора базовых товаров и услуг (3,94). Следом идут Ненецкий автономный округ (3,74) и Чукотка (3,21). Также в пятерке − Магаданская область (3,04) и Москва (3,03).

Ранее ХМАО занял второе место в рейтинге регионов России по уровню благосостояния семей по итогам 2024 года.