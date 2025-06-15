Югорчан в начале недели ждет тепло, ветер и осадки

В Югре в начале недели ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Об этом предупреждают синоптики регионального ЦГМС.

В понедельник, 16 июня, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер ночью юго-восточный 6-11 м/с, днем сменится на южный 9-14 м/с, местами с порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит +9…+14 °С, днем потеплеет до +17…+22 °С. В отдельных районах воздух может прогреться до +30 °С.

Во вторник, 17 июня, сохраняется переменная облачность и вероятность осадков с грозами. Ветер сменится на западный 7-12 м/с, ночью местами с порывами до 15 м/с. Температура ночью от +13 до +18 °С, но по северо-западу и востоку возможны понижения до +7 °С. Днем столбики термометров покажут +25…+30 °С, однако в северо-западных районах ожидается не выше +15 °С.