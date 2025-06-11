В Ханты-Мансийске обсудили туристическую привлекательность Югры

На панельной дискуссии, прошедшей в рамках XXIX Международного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить», губернатор Югры Руслан Кухарук обсудил с участниками, каким видят регион туристы и что их особенно привлекает. По словам главы региона, туристический поток в автономный округ в 2023 году превысил 1,2 миллиона человек.

«Для многих гостей Югра — это территория сильных и трудолюбивых людей, энергетическое сердце России. Но у нас есть и другие яркие грани: культурное наследие коренных народов Севера, уникальная природа, деликатесы и масштабные мероприятия», — подчеркнул Кухарук.

Он отметил, что округ занимает лидирующие позиции в стране по показателям инвестиционного климата и активно работает с бизнесом, заключая надежные партнёрские соглашения. «Формирование честного и привлекательного образа территории — ключ к её развитию. Югра открыта, гостеприимна, и нам есть чем гордиться и что показать миру», — добавил губернатор.

Руслан Кухарук поблагодарил заместителя генерального директора ВГТРК Рифата Сабитова, региональные отделения медиахолдинга и директора фестиваля Тамару Сутягину за вклад в организацию и сохранение традиций мероприятия. Он также сообщил, что программа юбилейного, 30-го фестиваля будет формироваться совместно с медиасообществом, экологами и общественностью.