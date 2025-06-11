В Югре клещи покусали уже более двух тысяч человек

С начала сезона активности клещей в Югре за медицинской помощью обратились 2 258 человек. Наибольшее количество случаев присасывания зафиксировали в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Пыть-Яхе. Об этом сообщает Роспотребнадзор Югры.

«За минувшую неделю зарегистрировано 686 присасываний, что выше предыдущей недели на 19,7% и выше аналогичной недели 2024 года, когда было зарегистрировано 233 случаев. Удельный вес детей в возрастной структуре пострадавших от укусов клещами с начала сезона составляет 17,6%», – указано в сообщении.

Против клещевого энцефалита были привиты только 21,6% обратившихся за медпомощью. 39,8% пострадавших – дети. Экстренная профилактика потребовалась в 74,3% случаев.