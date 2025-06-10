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​Хуснуллин: в Югре переселили рекордное число граждан из аварийного жилья – 59 тысяч человек

ХМАО назвали лидером в России по темпам расселения аварийных домов

​Хуснуллин: в Югре переселили рекордное число граждан из аварийного жилья – 59 тысяч человек
Фото: siapress.ru

В ХМАО за пять лет из аварийного жилья в новые квартиры переехали 59 тысяч человек. Это самый высокий показатель среди всех регионов России, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«С 2019 года жилищные условия улучшили более 850 тысяч жителей аварийных домов. Было расселено 14,4 млн кв. м непригодного жилфонда», – отметил он.

По его словам, за это время в стране расселили более 850 тысяч жителей и вывели из эксплуатации 14,4 миллиона квадратных метров непригодного жилфонда.

После Югры наибольшее число переселенных граждан зафиксировали в Пермском крае и ЯНАО − по 54 тысячи человек, в Якутии – 49 тысяч, в Кемеровской области – 33 тысячи.


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Сегодня в 14:36, просмотров: 231, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 16:00
На макроуровне успехи Югры в борьбе с аварийным и ветхим жильем за пятилетие выглядят более, чем успешно: 59 тысяч человек за 5 лет - это круто! Можно и поаплодировать стоя. Есть даже отчёт чиновников о том, что с этой проблемой в Югре окончательно покончат в 2025 году. Здесь впору обывателям «изойти» бурными аплодисментами, переходящими в овации. Ведь тогда бюджет получит свободные бюджетные деньги и наконец-то отремонтируют и «Аврору», и Дом Пионеров. Как-то неожиданно обрадовало жителей Юганска объявление, что «Магнит» в бывшем кинотеатре «Юган» с 31 июля закрывается. Наивные обыватели Юганска высказали острожную надежду на восстановление кинотеатра «Юган». Но закрыть «Магнит» не значит открыть кинотеатр «Юган». Компания «Магнит» после Сергея Галицкого так повела бизнес, что сегодня готова продать «Ленте» металлургического короля Мордашова 251 гипермаркет «Магнит» и более 50 супермаркетов, сосредоточившись на микроформате типа «Красное и Белое», то есть формате до магазинчиков у дома с площадью 100 м2. Но вернёмся к нашим баранам, у успехам Югры в ликвидации ветхого и аварийного жилья. Все! Победа! Однако, не спешите делать выводы и снимать проблему ветхого и аварийного жилья с повестки дня в Югре. Оказывается, что нас ждёт очередная волна «борьбы» с ветхим и аварийным жильем. Нас ждёт очередное переселение из «нового» аварийного и ветхого жилья югорчан, вставших на учёт с 2017 пр 2025 гг. А потому, затяните господа обыватели, пояса потуже, как минимум до 2030 года. Впрочем, для Губернаторов Югры и их борьба с аварийным и ветхим жильем важна, как сам процесс, как их героическая борьба с ветхим жильем, как их незаменимость в этом героическом деле и в регионе, и в АП, как их облагодетельствование жителей Югры «сирых и убогих» из «югорских лачуг» за счёт налогоплательщиков, как способ строить в Югре больше и больше, как обоснование строить высотное эконом-класса жилье для переселения и так далее и тому подобное. Но никак это не работа на конечный результат. Смотрите, борьба идёт как минимум с начала 90-х годов. И спустя 35 лет конечного результата нет. Меняются Губернаторы, но ничего не меняется. Тема борьбы первая в программе очередного Губернатора. Ну да. Можно бесконечно смотреть на горящий костёр, бесконечно смотреть на текущие воды Оби и бесконечно смотреть на борьбу Губернаторов с ветхим и аварийным жильем в Югре. Потому что конечный результат никого не интересует. Все как в известном изречении Наполеона: «Война ничто- главное манёвры».

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