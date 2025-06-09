​Югра укрепляет сотрудничество в сфере туризма и спорта

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры одобрило два стратегически важных соглашения о сотрудничестве, направленных на развитие туристической инфраструктуры и продвижение массового спорта. Решения были приняты в ходе заседания, которое провёл губернатор региона Руслан Кухарук.

Первое соглашение предполагает партнёрство с акционерным обществом «Космос Отель Групп» — в активе этой компании находится 36 отелей от трех до пяти звезд в 22 городах России. Как подчеркнул глава региона, развитие индустрии гостеприимства требует увеличения числа современных и комфортных мест размещения для туристов. Для этого необходимо создавать соответствующую инфраструктуру, включая гостиницы, инженерные и транспортные сети.

«Дальнейшее развитие отрасли гостеприимства невозможно без увеличения количества комфортных мест для размещения туристов. А для этого необходимо создать соответствующую инфраструктуру: новые гостиницы, инженерные и транспортные сети. Это одна из главных задач для Правительства Югры на ближайшие годы», – отметил губернатор.

Соглашение с «Космос Отель Групп» будет подписано на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме, который пройдёт с 18 по 21 июня 2025 года в Санкт-Петербурге. По данным регионального правительства, в 2024 году входящий туристический поток в Югру увеличился на 5,4 % по сравнению с предыдущим годом.

Второе соглашение касается взаимодействия автономного округа с Общероссийской общественной организацией «Федерация дзюдо России». Оно направлено на поддержку массового спорта и физической культуры в регионе, а также на популяризацию дзюдо среди югорчан.

Сегодня дзюдо в Югре систематически занимаются более 6,5 тысячи человек. В 2024 году на территории округа было проведено 10 официальных соревнований по этому виду спорта. Новое соглашение даст старт совместным инициативам, направленным на формирование здорового образа жизни, развитие личности через спорт и повышение результатов местных спортсменов на всероссийских и международных турнирах.

Документ предполагает организацию и проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий, поддержку общественных инициатив и повышение доступности занятий дзюдо в регионе.