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​«Закопали как умели»: в приюте «Ушастик, живи» в Пыть-Яхе нашли яму с трупами собак

В Пыть-Яхе приют для животных проверят из-за ямы с трупами собак

​«Закопали как умели»: в приюте «Ушастик, живи» в Пыть-Яхе нашли яму с трупами собак
Фото и видео: ru.freepik.com, мэр Пыть-Яха Сергей Елишев

На территории благотворительного фонда «Ушастик, живи» в Пыть-Яхе нашли яму глубиной около четырех метров с трупами животных. Поздно вечером в приют с внеплановой проверкой прибыл глава города Сергей Елишев вместе с активистами-зоозащитниками.

«Несмотря на позднее время, нахожусь на территории Благотворительного фонда «Ушастик, живи». Ранее вечером в ходе совместного визита с зоозащитниками, здесь были обнаружены признаки, указывающие на возможные свежие захоронения останков животных. Вызвал оперативную группу. На месте работает эксперт-криминалист, а также присутствуют представители администрации, зоозащитники. В данный момент ведется проверка.
Держу ситуацию на личном контроле», − написал он в соцсетях.

По его словам, сотрудники фонда сначала утверждали, что вырывали яму для водопровода, однако позже признались: в ней действительно были захоронены мертвые животные.

«Насколько я знаю, были трупы собак. Они хранились в морозильнике, но техника пришла в негодность. На улице лето и нужно было куда-то срочно девать останки. Где-то вычитали, что можно их закапывать в выгребные ямы. Закопали так, как умели», − говорится в видео.

В соцсетях горожане выразили разные мнения. Кто-то встал на защиту руководителя приюта:

«Ужас какой-то!!! Это же явно кто-то Милану подставляет!!! Наверное, сама администрация и депутаты шоу устроили, чтобы забрать у неё собак!!! Видимо, хотят кому-то своему отдать, чтобы деньги поделить!!! Просим защитить нашу Милану!» – написала Дилноза Мирзоева.

Другие комментаторы высказались за создание муниципального приюта:

«Ситуацию может исправить только муниципальный приют», – отметила Татьяна Т.

На это глава Пыть-Яха ответил: «Полностью с вами согласен! На этой неделе дал поручение проработать предложения по созданию муниципального приюта в городе».

Некоторые жители города не поверили в случившееся:

«Ушастик, живи? Да не может быть! У Миланы отношение к собакам всегда было на высоте… Что-то мало верится, что «Ушастик» способен на такое… Может, очередная провокация?» – написал Нажмутдин Джафаров.

Мэр отреагировал и на это: «Если есть сомнения, предлагаю в данный момент приехать в приют и убедиться лично. До двух часов ночи проводились следственные действия сотрудниками ОМВД в моем присутствии. В данный момент ожидаем приезда сотрудников полиции для продолжения следственных мероприятий».


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Сегодня в 13:51, просмотров: 269, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 14:51
Опять Пыть-Ях. Нарушение налицо. Биологические отходы животных и птиц нужно подвергать кремации. Закапывать их нельзя, ибо это может вызвать распространение инфекции от грунтовых вод. Не знать этого простого правила руководителю приюта просто не прилично. Здесь должен быть четкий алгоритм действий без самодеятельности. Заключить приюту договор на утилизацию животных с организацией в Пыть-Яхе, в Сургуте или в Ханты-Мансийске, и велкам, позвонить им, они приедут и заберут. Но копать яму (под водопровод?) и утилизировать там погибших собак это махровый феодализм. Здесь на руководителя приюта могут завести дело и в лучшем случае его оштрафуют от 50 до 100 тысяч рублей. Глава Пыть-Яха Сергей Елишев только вчера приступил к исполнению обязанностей Градоначальника. И сразу увязает в текучке, до 2 ночи разбирается вместе с полицией с нарушениями в собачьем приюте. Скажите, что это не «царское дело» и будете правы. Много ещё у нас различных органов, которые занимаются исполнением Закона о гуманизации домашних животных и вот опять все замкнулось на Главе города. Опять назревает вопрос строительства муниципального собачьего приюта. «Чёрт кроется в мелочах». При тоталитарном режиме вопрос с бродячими собаками решался до банальности просто: отлов и «отправка на мыло», вернее на кремацию. Председатели исполкомов имели под рукой Директора городского коммунального предприятия, который решал все вопросы бродячих собак без вмешательства Секретаря горкома партии. И муниципальные коммунальные предприятия в постсоветский период в городах как-то справлялись с безнадзорностью собак при минимальном бюджете МУП. К примеру, сбила машина собаку на улице города и МУП должно произвести утилизацию по правилам, а не выбрасывать труп животного в ближайший мусорный бак «Югра-экологии». По прежнему остро стоит вопрос об ответственности хозяев за выброшенную собаку. Особенно это касается плодилен, то есть хозяев- заводчиков, которые выбрасывают лишних собак на улицы. Контроль, учёт, регистрация собак плюс налогообложение хозяев домашних животных должно стать преградой к бродяжничеству собак. Иначе Главы городов так и будут безуспешно бороться с бродячими собаками, как с «ветряными мельницами».

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