В Пыть-Яхе приют для животных проверят из-за ямы с трупами собак

На территории благотворительного фонда «Ушастик, живи» в Пыть-Яхе нашли яму глубиной около четырех метров с трупами животных. Поздно вечером в приют с внеплановой проверкой прибыл глава города Сергей Елишев вместе с активистами-зоозащитниками.

«Несмотря на позднее время, нахожусь на территории Благотворительного фонда «Ушастик, живи». Ранее вечером в ходе совместного визита с зоозащитниками, здесь были обнаружены признаки, указывающие на возможные свежие захоронения останков животных. Вызвал оперативную группу. На месте работает эксперт-криминалист, а также присутствуют представители администрации, зоозащитники. В данный момент ведется проверка.

Держу ситуацию на личном контроле», − написал он в соцсетях.

По его словам, сотрудники фонда сначала утверждали, что вырывали яму для водопровода, однако позже признались: в ней действительно были захоронены мертвые животные.

«Насколько я знаю, были трупы собак. Они хранились в морозильнике, но техника пришла в негодность. На улице лето и нужно было куда-то срочно девать останки. Где-то вычитали, что можно их закапывать в выгребные ямы. Закопали так, как умели», − говорится в видео.

В соцсетях горожане выразили разные мнения. Кто-то встал на защиту руководителя приюта:

«Ужас какой-то!!! Это же явно кто-то Милану подставляет!!! Наверное, сама администрация и депутаты шоу устроили, чтобы забрать у неё собак!!! Видимо, хотят кому-то своему отдать, чтобы деньги поделить!!! Просим защитить нашу Милану!» – написала Дилноза Мирзоева.

Другие комментаторы высказались за создание муниципального приюта:

«Ситуацию может исправить только муниципальный приют», – отметила Татьяна Т.

На это глава Пыть-Яха ответил: «Полностью с вами согласен! На этой неделе дал поручение проработать предложения по созданию муниципального приюта в городе».

Некоторые жители города не поверили в случившееся:

«Ушастик, живи? Да не может быть! У Миланы отношение к собакам всегда было на высоте… Что-то мало верится, что «Ушастик» способен на такое… Может, очередная провокация?» – написал Нажмутдин Джафаров.

Мэр отреагировал и на это: «Если есть сомнения, предлагаю в данный момент приехать в приют и убедиться лично. До двух часов ночи проводились следственные действия сотрудниками ОМВД в моем присутствии. В данный момент ожидаем приезда сотрудников полиции для продолжения следственных мероприятий».