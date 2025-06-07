Тепло, ветер и кратковременные дожди – погода в Сургуте на начало недели

В начале недели в Югре ожидается теплая погода с дождями и грозами. Об этом предупредили синоптики регионального ЦГМС.

В понедельник, 9 июня, ожидается переменная облачность. Ночью – преимущественно без осадков, днем местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный: ночью 5-10 м/с, днем усилится до 8-13 м/с. Температура воздуха – от +11 до +16 °C ночью и от +23 до +28 °C днем.

Во вторник, 10 июня, также будет переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с ночью и 9-14 м/с днем. Температура ночью поднимется до +14…+19 °C, днем потеплеет до +27…+32 °C, местами – до +20…+25 °C.