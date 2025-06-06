В Югре растет спрос на подработку без опыта

По данным hh.ru, за последние 30 дней, в Югре было открыто или обновлено 572 вакансии с частичной занятостью, не требующие опыта. Такие предложения особенно востребованы среди курьеров — на них приходится 47% всех подобных вакансий. Также востребованы продавцы-консультанты и кассиры (15%), водители (5%) и мерчандайзеры (4%).
Только 11% вакансий предполагают возможность трудоустройства с 14 лет — чаще всего это предложения от сетевых компаний на временные подработки.
Наиболее высокооплачиваемыми остаются вакансии в сфере доставки. Например:
- автокурьерам предлагают от 146 до 243 тысячи рублей в месяц (на руки),
- водителям в IT-сервис — до 255 тысяч рублей,
- работникам склада — до 190 400 рублей.
Среди необычных предложений для соискателей без опыта оказались:
- тренер тренажерного зала – от 50 000 до 200 000 рублей в месяц;
- установщик мобильных приложений на смартфон – от 90 000 до 125 000 рублей (до вычета налогов);
- аниматор, артист, ведущий на детские праздники – от 40 000 до 100 000 рублей;
- менеджер по работе со школами – от 70 000 до 80 000 рублей;
- фотограф в студию фото-радужки – от 30 000 до 60 000 рублей.
Аналитики отмечают, что частичная занятость становится популярной формой трудоустройства не только для подростков и студентов, но и для тех, кто ищет гибкий график или подработку. На фоне текущих экономических условий спрос на такие вакансии в Югре остаётся стабильно высоким.