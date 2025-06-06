​Губернатор Югры поздравил первых стобалльников региона

В Югре подвели первые итоги государственной итоговой аттестации — 40 выпускников региона сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщил губернатор автономного округа Руслан Кухарук в своём официальном аккаунте в соцсетях.

Согласно данным, 28 школьников получили высший балл по химии, 11 — по литературе, один — по истории. Глава региона отметил, что по сравнению с прошлым годом в два раза увеличилось число стобалльников по химии, а также возросла доля высокобалльных результатов по химии и истории.

«Поздравляю первых стобалльников Югры! Каждый из них получит по 100 тысяч рублей за свою усердную подготовку и старания — такая мера поддержки от Правительства Югры установлена для всех наших отличников», — отметил Руслан Кухарук.

Губернатор также пожелал выпускникам удачи на предстоящих экзаменах и выразил уверенность в их дальнейших успехах.