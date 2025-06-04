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​Три новых спорткомплекса будут достроены в Сургуте до конца года

В Югре обсудили развитие спортивной инфраструктуры до 2027 года

​Три новых спорткомплекса будут достроены в Сургуте до конца года
Фото freepik.com

В Общественной палате Ханты-Мансийского автономного округа – Югры состоялось заседание Комиссии по развитию культуры, образования, физической культуры и спорта, ключевой темой которого станет развитие спортивной инфраструктуры региона на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

На 1 января 2025 года в регионе насчитывается 4422 объекта спортивной инфраструктуры — на 180 больше, чем в предыдущем году. В их числе: 1453 плоскостных сооружения, 1016 спортивных залов, 527 объектов городской и рекреационной инфраструктуры, 151 бассейн, 78 стрелковых объектов, 61 лыжная база, 22 ледовых объекта, 5 манежей, 4 биатлонных комплекса и 4 стадиона вместимостью свыше 1500 мест.

С 2024 года строительство спортивных объектов осуществляется в рамках государственной программы «Строительство», реализуемой под кураторством департамента строительства и архитектуры Югры. На ближайшие три года программой предусмотрено возведение 14 новых спортивных объектов, из которых половина появится в сельской местности и малых городах. Среди них — четыре физкультурно-спортивных комплекса (в Пыть-Яхе, Варьёгане, Лянторе и Берёзово), бассейн в Игриме и универсальные спортивные залы в Белоярском и Саранпауле. Все они планируются к вводу в эксплуатацию в 2026–2027 годах.

Одним из ключевых направлений становится реализация проектов модульного типа. В Нягани появится бассейн и «умная» спортивная площадка, а в Радужном — первый в Югре фиджитал-центр, сочетающий киберспорт и традиционные физические активности. Он объединит крытые зоны для электронного спорта и открытые площадки для фитнеса и игровых видов спорта, что создаст уникальные условия для нового формата активного досуга.

Также до конца 2025 года планируется завершить строительство восьми крупных объектов: спортивного комплекса «Центр боевых искусств» в Нижневартовске, спортзала имени Руслана Проводникова в Берёзово, трёх спортивных комплексов в Сургуте (включая Дворец боевых искусств и ледовый объект, возводимый в рамках конфессионального соглашения), а также регионального центра спортивной подготовки в Когалыме, строительство которого осуществляется при поддержке ПАО «Лукойл».

На 2026-2027 годы намечены важные проекты: универсальный спорткомплекс в микрорайоне Иртыш (Ханты-Мансийск) и многофункциональный спортивный комплекс в Нефтеюганске. В городах Нижневартовске и Ханты-Мансийске уже заключены концессионные соглашения с ООО «ФК „Львы“» на строительство ледовых арен. Аналогичный проект в Нефтеюганске находится на стадии согласования.


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04 июня в 17:10, просмотров: 481, комментариев: 0
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