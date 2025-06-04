В Сургуте усилят работы по развитию дорожной инфраструктуры

В рамках рабочей поездки в Сургут губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук поручил уделить приоритетное внимание вопросам развития дорожной инфраструктуры. Решение было принято после осмотра ключевых стройплощадок города и обсуждения с жителями их актуальных запросов в комментариях в социальных сетях.

Совместно с главой города Максимом Слеповым губернатор посетил участки, на которые ранее неоднократно указывали сургутяне: проспект Ленина, улицы Юности, Бахилова и Александра Усольцева. По словам Кухарука, именно на таких объектах формируется каркас будущей транспортной системы города.

«В этом году в Сургуте в рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“, а также региональных и муниципальных программ будет построено и приведено в нормативное состояние свыше 30 километров дорог общей площадью более 280 тысяч квадратных метров. Это рекордные объемы», — отметил глава региона.

Особое внимание при проведении дорожных работ будет уделяться комплексному благоустройству. По договоренности с администрацией города и подрядными организациями, все дорожные проекты будут сопровождаться приведением в порядок прилегающих территорий.

В рамках совещания с участием главы Сургута, представителей профильных ведомств и застройщиков Руслан Кухарук обсудил текущее состояние дорожной сети и обозначил необходимость планирования с учетом не только существующей нагрузки, но и перспектив роста города. Он поручил разработать стратегический план комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сургута, который позволит более эффективно распределять ресурсы и своевременно реагировать на запросы жителей.