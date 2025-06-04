В Сургуте состыковали пролёты нового моста через Обь

В Сургуте завершен один из ключевых этапов возведения нового мостового перехода через реку Обь — осуществлена состыковка пролетов с правого и левого берегов. Это событие стало важной вехой в реализации одного из крупнейших инфраструктурных проектов последних лет не только в Югре, но и в масштабах всей России.

В церемонии по видеосвязи приняли участие заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и министр транспорта Роман Старовойт, на месте присутствовали губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук и глава Сургута Максим Слепов. Проект реализуется в рамках национальной инициативы «Инфраструктура для жизни» и находится под контролем президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Сегодня важное событие — строительство крупнейшего инфраструктурного объекта подходит к финальной стадии. Новый мост обеспечит дальнейшее развитие и транспортную безопасность топливно-энергетического комплекса Российской Федерации, а также станет частью формируемого нового транспортного коридора "Тюмень — Сургут — Надым — Салехард"», — отметил Марат Хуснуллин, подчеркнув вклад слаженной работы команды строителей и органов власти.

Строительство второго моста через Обь стартовало в июле 2022 года. Его протяженность вместе с подходами составляет 45,56 километра, при этом сам мост — 1,76 километра. Проект включает в себя три путепровода и пять мостов, а также современные инженерные коммуникации — систему ливневой канализации, очистные сооружения и шумозащитные экраны.

По словам министра транспорта Романа Старовойта, новый мост задуман как альтернатива действующему, построенному в XX веке, мосту в Сургутском районе, который уже не справляется с возросшей транспортной нагрузкой. Новый объект обеспечит беспрепятственное движение более 13 тысяч автомобилей в сутки, разгрузит существующие дорожные артерии и повысит уровень транспортной безопасности в регионе.

Подрядчиком выступает компания «Мостострой-11», ранее успешно завершившая строительство первого моста через Обь. Несмотря на то что по условиям контракта завершение работ было запланировано на 2026 год, благодаря поддержке федерального правительства и профессионализму исполнителей строительство идет с опережением графика.

«Этот мост на самом деле уникальный. Это шесть пролетов по 153 метра, 22 тысячи тонн металлоконструкций, которые мы надвигали синхронно с двух берегов на 16 опорах. В августе начнем укладку асфальта — это еще 44 километра пути», — рассказал руководитель компании «Мостострой-11» Николай Руссу.

Сегодня готовность объекта превышает 72%. На площадке ежедневно трудятся свыше тысячи специалистов. Ведутся работы по установке пролетных конструкций, укреплению откосов и подготовке основания для устройства дорожного покрытия. Параллельно изготавливаются и монтируются элементы барьерного ограждения.

Губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул стратегическую значимость моста: «Он перераспределит транспортные потоки, обеспечит круглосуточный пропуск тяжеловесных транспортных средств и возьмет на себя основную нагрузку двух ключевых федеральных направлений: Арктика – Азия и Северный широтный ход. Это не просто мост, это важнейшая артерия, связывающая регионы, обеспечивающая нефтегазовый сектор и открывающая новые перспективы освоения Арктики и Северного морского пути».

Кроме того, новый мост станет катализатором развития югорской экономики, облегчит логистику, ускорит поставки грузов и повысит инвестиционную привлекательность округа. Его строительство — это вклад в энергетическую и транспортную безопасность России, а также в благополучие жителей региона.

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на октябрь 2025 года. По словам главы Сургута Максима Слепова, для города этот проект означает не только улучшение транспортной ситуации, но и укрепление статуса Сургута как одного из важнейших промышленных и логистических узлов страны: «Историческое событие! Пролеты моста объединены! Это финальная стадия строительства. Новый мост обеспечит транспортную связность и станет частью важного транспортного коридора. Благодарен Президенту, губернатору, правительству и команде строителей за реализацию проекта, от которого напрямую зависит будущее нашего города».

При поддержке Администрации Сургута