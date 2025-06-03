Более 1 млрд рублей направят на реконструкцию улицы Игоря Киртбая в Сургуте

Правительство ХМАО-Югры скорректировало бюджет округа, заложив более 1 млрд рублей на реконструкцию улицы Игоря Киртбая в Сургуте при первой корректировке бюджета. О том, что проект получит финансирование, стало известно после его обсуждения между депутатами и властями.

Улица Киртбая, которая была построена ПАО «Сургутнефтегаз» еще в 1990-х годах и сейчас находится в муниципальной собственности, до сих пор оставалась без капитального ремонта. Естественный физический износ дорожного полотна и инженерных коммуникаций препятствуют нормальному функционированию улицы, являющейся ключевой транспортной артерией для микрорайонов 37 и 5А. Здесь расположены жилые комплексы, коттеджный поселок и новая поликлиника. Жители района обоснованно жалуются на отсутствие тротуаров, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия и недостаток парковочных мест у медучреждения. Еще несколько лет назад глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов поднимал этот вопрос перед прежним губернатором региона Натальей Комаровой, однако вопрос финансирования проекта так и не был решен.

В ноябре 2024 года при обсуждении трехлетнего бюджета ХМАО, разработанного правительством Руслана Кухарука, перспектива выделения средств на реконструкцию проблемной улицы вызвала серьезную дискуссию. Первоначально было решено не включать проект в перечень приоритетных ввиду не только высокой стоимости, но и отсутствия готовой проектной документации. Однако депутат югорской Думы, акционер Сургутского застройщика «ДСК-1» Михаил Сердюк версию с документацией опроверг, настаивая на ее готовности. Парламентария поддержали и его коллеги, и представитель "Сургутнефтегаза" Игорь Бруслиновский. Сердюк М. И. подчеркнул, что компания уже выполнила свои обязательства по ремонту других городских дорог в рамках соглашения с администрацией.

Как стало известно по итогам майского заседания окружной думы, в скорректированном бюджете появилось финансирование проекта с предельной стоимостью чуть более 1 млрд рублей при сметной стоимости 901,1 млн рублей. На 2025 год запланировано 99,8 млн рублей, на 2026 год — 449 млн рублей, на 2027 год — 352 млн рублей. Реконструкция предусматривает модернизацию сетей тепло- и водоснабжения, обновление наружного освещения, строительство автобусных остановок, тротуаров, велодорожек и озеленение.

Михаил Сердюк, по чьей инициативе вопрос выделения средств на капитальный ремонт улицы Киртбая вернулся в повестку и получил поддержку, поблагодарил губернатора Руслана Кухарука за включение проекта в бюджет. По словам акционера «ДСК-1», власти сделали большой подарок и жителям Сургута, и лично Владимиру Богданову, отпраздновавшему накануне 74-летие.