​Депутат Таги-Заде извинился за высказывание о ХМАО как «исторической родине узбеков»

Депутат Думы Югры Азиз Таги-Заде извинился за свое заявление, прозвучавшее ранее в региональном парламенте, о том, что Ханты-Мансийский автономный округ якобы является «исторической родиной узбеков». Пост с извинениями он опубликовал в своих социальных сетях спустя три дня после скандального высказывания.

По словам парламентария, его слова не имели цели искажения истории, а были сказаны в контексте попытки снизить накал конфликта между другим депутатом и представителем правительства округа.

«Мною было высказано предположение о факторах, привлекающих мигрантов в Югру. Хочу подчеркнуть, что это было именно предположение, а не категоричное утверждение. Моя реплика дала возможность её неоднозначной трактовки, о чём я сожалею и приношу глубочайшие извинения всем, кого это могло задеть», — написал Таги-Заде.

Он также подчеркнул, что «богатейшее историческое наследие народов Югры — это общее достояние, которое должно служить объединяющим фактором для всех жителей региона».

Ранее в ходе заседания Думы автономного округа высказывание депутата вызвало широкий резонанс и было воспринято общественностью как исторически некорректное.