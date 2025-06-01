Югорчанам рассказали о самых популярных жалобах в Роспотребнадзор

В Югре зафиксировали рост жалоб потребителей на качество товаров и услуг. Об этом сообщил врио руководителя регионального управления Роспотребнадзора Иван Казанцев, передает NEFT.

«Количество жалоб, связанных с нарушением прав потребителей, за прошлый год выросло на 15%. В 2024 году Роспотребнадзор зафиксировал 2979 обращений (на 486 больше, чем в 2023 году). Больше половины (57%) из них связаны с розничной торговлей. На втором месте – жалобы, связанные с дистанционной торговлей (12%), на третьем – недовольство из-за финансовых операций на рынке (7%)», – сообщает издание.

Также жители округа жаловались на услуги ЖКХ (6%), работу операторов связи и авиакомпаний (по 4%), бытовой сервис и общепит (по 3%). Меньше всего претензий было к сфере медицины (2%) и прочих услуг (2%), включая работу домофонов, интернет-платформ, коллекторов, адвокатов, работодателей и госструктур.