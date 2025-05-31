Первый губернатор Югры Александр Филипенко отмечает юбилей

Сегодня свой 75-летний юбилей отмечает первый губернатор Югры Александр Филипенко. С 1991 по 2010 год Александр Васильевич возглавлял округ и стал первой ключевой фигурой в становлении региона как самостоятельного и стратегически важного субъекта страны. Позже он представлял Югру в Совете федерации и Совете по делам Севера с 1996 по 2000 год.

С поздравлением выступил действующий губернатор Югры Руслан Кухарук. В своем обращении он подчеркнул значимость наследия Филипенко:

«Большая честь и ценность лично пообщаться с человеком, стоявшим у истоков становления Югры как региона-лидера. Главные жизненные принципы Александра Васильевича – забота о людях, справедливость и ответственность – остаются нашим ориентиром до сих пор. Вместе с командой он заложили прочный фундамент для дальнейшего развития округа. Дорожные развязки, мосты, объекты культуры и спорта – все это было сделано с грамотным стратегическим подходом и перспективой на то, что наш регион будет расти и развиваться», – написал он в своем телеграм-канале.

Кухарук отметил, что команда продолжает дело своего предшественника:

«От имени всех югорчан поздравляю Вас, Александр Васильевич, с юбилеем! Спасибо за труд, благодаря которому Югра стала для сотен тысяч людей территорией возможностей, где созданы все условия для комфортной жизни и реализации самых смелых планов. Желаю крепкого здоровья, бодрости духа и счастья. Будьте уверены, мы продолжаем Ваше дело: работаем для людей, развиваем округ и сохраняем традиции, которые Вы создавали».

В честь юбилея в Ханты-Мансийске открылась фотовыставка «Мысли и труды». На площади у КТЦ «Югра-Классик» представлены архивные снимки, запечатлевшие годы работы Александра Филипенко во главе региона. Выставка открыта для всех желающих и стала подарком жителей округа первому губернатору. Также окружная телерадиокомпания «Югра» подготовила документальный фильм «Вечный романтик Югры».