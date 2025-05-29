Югра поделилась успешными практиками реализации национальной политики

В Магнитогорске состоялся семинар-совещание по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года. В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, представители федеральных ведомств и главы субъектов УрФО.

Губернатор Югры Руслан Кухарук представил результаты комплекса мероприятий, реализованных в автономном округе в 2024 году, направленных на укрепление межнационального согласия и профилактику экстремизма. Он отметил, что в условиях специальной военной операции обеспечение единства многонационального народа приобретает ключевое значение для устойчивого развития страны и ее безопасности.

В Югре проведена масштабная работа, включая корректировку муниципальных программ в соответствии с федеральной стратегией, а также активное участие национальных объединений в гуманитарных миссиях и поддержке участников специальной военной операции.

Среди значимых достижений региона — расширение перечня видов деятельности с ограничением для иностранных граждан, а также серьезные изменения в работе по адаптации мигрантов. В 2024 году Югра в 2,5 раза увеличила охват адаптационных мероприятий и на 82% — объем финансирования программ по социально-культурной адаптации иностранных граждан. Одним из инструментов этой работы стало мобильное приложение «Мигрант Югра», наполненное в том числе профилактической информацией антитеррористической направленности.

Дополнительным шагом в совершенствовании механизмов защиты прав коренных народов стало учреждение в Югре новой должности — уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера. Эта мера направлена на системное представительство интересов коренных народов в органах власти.

На совещании губернатор выступил с инициативой о включении Югры с 2026 года в перечень регионов пилотного проекта Федерального агентства по делам национальностей. Проект предусматривает поддержку инфраструктуры социальной и культурной адаптации иностранных граждан в рамках единой федеральной субсидии. Руслан Кухарук предложил предусмотреть в рамках этого проекта софинансирование Центра социокультурной адаптации, который будет размещен в создаваемом в Ханты-Мансийске Доме народов Югры.

По словам Артема Жоги, опыт Югры и других регионов УрФО показывает, что вопросы межнационального согласия и адаптации населения должны решаться в тесном взаимодействии с федеральным центром, при активной поддержке институтов гражданского общества и национальных объединений.