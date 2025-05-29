Югорчанин получил десять лет строгого режима за половой акт с 13-летней

В ХМАО вынесли приговор 20-летнему жителю Урая, который вступил в интимную связь с несовершеннолетней – мужчина заведомо знал о возрасте девочки, но это его не остановило. Об этом сообщили в телеграм-канале «Суды Югры».

«Судом установлено, что молодые люди познакомились в социальной сети «ВКонтакте». Осенью 2023 года, находясь у друга в гостях, подсудимый, ранее также осужденный за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, совершил с потерпевшей добровольный половой акт, заведомо зная о ее тринадцатилетнем возрасте», – передают в источнике.

Суд назначил осужденному десять лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.