Бывший замдиректора департамента промышленности Югры и фермер отправятся в колонию

Сразу троим фигурантам коррупционного дела в ХМАО − бывшему чиновнику, главе фермерского хозяйства и его заместителю − суд вынес приговор за взятки и мошенничество с субсидиями. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

«Следствием и судом установлено, что с ноября 2019 по июль 2020 года заместитель директора Департамента промышленности Югры получил от главы фермерского хозяйства за общее покровительство и за содействие в субсидировании взятку в виде моторного топлива стоимостью более 160 тысяч рублей», − говорится в сообщении.

Помимо этого, как выяснило следствие, глава фермерского хозяйства с 2018 года в течение двух лет передавал чиновнику топливо на сумму более 260 тысяч рублей и еще 79 тысяч рублей наличными. Деньги и бензин передавались и напрямую, и через посредника − заместителя главы хозяйства.

Также фермер обманом получил более 3,3 млн рублей, убедив чиновников в том, что на сельхозземлях проведены необходимые работы. А позже, уже после возбуждения уголовного дела, он вместе со своим заместителем попытался провернуть новую аферу с субсидиями − еще на 3,8 миллиона. Однако у него ничего не вышло − вмешались сотрудники ведомства.

Суд назначил бывшему заместителю директора департамента 5 лет колонии строгого режима и штраф 805 тысяч рублей. Его лишили права занимать госдолжности в течение 5 лет. Также с него взыскали полученные в качестве взятки деньги.

Экс-глава фермерского хозяйства получил 4 года и 6 месяцев лишения свободы и штраф 2 миллиона рублей. Его заместителю, который передавал взятку, суд назначил 5 лет и 6 месяцев условно, с испытательным сроком 3 года.

Приговор в законную силу пока не вступил.