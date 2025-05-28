В Югре продолжается голосование по «Формированию комфортной городской среды»

В Югре продолжается Всероссийское онлайн-голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2026 году. В этом году участие в проекте принимают 15 муниципалитетов региона, жители которых представили 52 проекта — от природных парков до этнодеревень, от набережных до велодорожек. Все они участвуют в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», которая входит в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Программа реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

Среди ключевых инициатив — благоустройство набережной с экспозицией художника Геннадия Райшева в Ханты-Мансийске, обновление площади Юбилейная в Нефтеюганске, создание этнодеревни в Когалыме, реконструкция центральной площади в Лангепасе, развитие бульвара Юности в Покачах, обустройство сквера «Мувен ех» («Земли моей люди») в Нягани и другие.

В Сургуте выбор предстоит сделать среди четырех проектов. Это два участка в экопарке «За Саймой» — от улицы Сибирской до проспекта Пролетарского и от улицы Университетской до набережной Ивана Кайдалова, а также два отрезка на набережной правого рукава водохранилища «Сайма» — от магазина «Изида» до Дворца торжеств. Территории, набравшие наибольшее количество голосов, получат финансирование из федерального и окружного бюджетов уже в 2026 году.

Заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Сургута Андрей Арменчу подчеркнул важность участия каждого горожанина: «Призываю всех жителей Сургута принять активное участие в голосовании и выбрать территории для благоустройства. Голос каждого имеет значение. Участие горожан позволит реализовать важные проекты уже в следующем году».

Принять участие в голосовании может каждый житель округа старше 14 лет. Для этого необходимо до 12 июня пройти авторизацию на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru и выбрать понравившийся проект. В муниципалитетах работают волонтерские штабы, помогающие людям в навигации по платформе и оформлении голосов. Присоединиться к волонтёрской команде можно через портал ДОБРО.РФ.