В Югре выделили почти миллиард рублей на строительство детсада в Белом Яре

В поселении Белый Яр построят современный детский сад на 300 мест за 835 миллионов рублей. Соответствующий тендер разместило окружное управление капитального строительства. Об этом сообщает NEFT со ссылкой на портал госзакупок.

«Здание появится в районе жилого комплекса «Яркий». Его площадь составит ориентировочно 5500 квадратных метров. Детский сад будет двухэтажным и включит изолированные групповые ячейки, физкультурный и музыкальный залы, изостудию, медицинский блок, бассейн, прачечную, пищеблок и административные кабинеты», – сообщает издание.

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, а затем приступить к строительству. Финансирование объекта будет осуществляться из бюджета Югры.