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​Ревность, побои и смерть: жителя Югры будут судить за убийство

В Югре мужчину будут судить за жестокое избиение

​Ревность, побои и смерть: жителя Югры будут судить за убийство
Фото: СУ СКР по ХМАО / vk.com

В Югре завершили расследование громкого уголовного дела ‒ жителя Кондинского района обвиняют в жестоком обращении с сожительницей и избиении мужчины, который позже умер от полученных травм. По данным следствия, речь идет о 33-летнем жителе поселка Междуреченский. Ранее он уже привлекался к ответственности за преступление с применением насилия, сообщает следственное управление СК России по ХМАО.

«Обвиняемый, имеющий судимость за совершение преступления с применением насилия, в период с 2023 по 2024 год неоднократно избивал свою сожительницу. В июле 2024 года во время распития спиртного со своим знакомым по месту проживания обвиняемый приревновал сожительницу к гостю и нанес мужчине множественные удары кулаками по голове», ‒ говорится в сообщении.

Пострадавшего увезли в больницу с тяжелыми травмами головы, там он провел несколько месяцев, но спасти его врачи не смогли ‒ мужчина умер от последствий побоев.

Обвиняемого взяли под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Его будут судить сразу по трем статьям: за систематические побои, истязание и тяжкий вред здоровью, повлекший смерть по неосторожности.


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26 мая в 14:41, просмотров: 1059, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
26 мая в 22:27
Банальная бытовуха по пьянке. И не более того. А давеча трезвая Брижит отвесила мужскую оплеуху своему супругу Президенту Франции Эммануэлю Макрону в общественном месте, на борту самолета, приземлившегося в Ханое, Вьетнам. Пора заканчивать с домашним насилием в семье Президента Франции. Ибо от этого страдает не только вся Европа, но и весь мир. Руководителей ЕС бьют жены!!! Никогда такого не было… и вот опять!
А жителя Междуреченского ждёт неотвратимое наказание: не 15 лет колонии строгого режима. Судимость, состояние алкогольного опьянения отягчает его вину. Впрочем, прослеживается такая тенденция: чем более депрессивный район, тем больше там пьют и больше там таких пьяных убийств на почве ревности. И это не только в Кондинском районе Югры, такая уголовная бытовуха была и СССР, и есть в новейшей истории России. Что делать? Выход один. Поднять экономику Кондинского района, построив автомобильную дорогу в Тавду, соединив Югру и юг Тюменской области через Свердловскую область. Раз. Реанимировать лесную и деревообрабатывающую промышленность в Междуреческом, Куминском и других населенных пунктах Кондинского района, богатого лесными ресурсами. Два. Поднять заработную плату в Кондинском районе до среднего уровня по Югре. Три. А без повышения социально-экономического уровня жизни в таких отдалённых от цивилизации населенных пунктах Югры там будут пить «по чёрному» и убивать своих собутыльников из-за ревности. Супружескую пару Макронов это не касается, ибо там в Европе, и особенно во Франции давно ведут аморальный образ жизни и более того они пытаются навязать свою аморальность и России, как те «воинствующие петухи» в курятнике. Недаром на главном футбольном клубе Франции ПСЖ эмблема «петух». Однако, воинствующих «петухов» мы били на Бородино и изгнали из России в 1812 году. Да и теперь Макрон пусть тоже не «петушится», ибо может получить ещё одну оплеуху, но только не от жены. Ибо не хрен, «дурачится».

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