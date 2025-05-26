Югорчанам назвали даты выплат пенсий и пособий в июне

Отделение Социального фонда России по ХМАО опубликовало график выплат пенсий и пособий на июнь 2025 года. Ведомство напоминает: если дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, деньги переводятся заранее.

3 июня поступят:

единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

пособие по беременности и родам;

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей;

пособие на ребенка военнослужащего по призыву/мобилизованного.

5 июня перечислят ежемесячную выплату из средств материнского капитала.

6 июня − выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей.

5, 10, 18 и 20 июня − доставка пенсий через кредитные организации.

Если выплаты приходят по почте, доставка пособий и пенсий осуществляется с 4 по 30 июня − по графику конкретного отделения.

В СФР напоминают: средства перечисляются в течение всего дня, а не строго в утренние часы. Если деньги не поступили утром, следует дождаться зачисления до конца дня.

При возникновении вопросов можно обратиться в единый контакт-центр СФР по телефону 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).