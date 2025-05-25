Руслан Кухарук озвучил ключевые решения, принятые на заседании правительства Югры

Правительство Югры приняло ряд ключевых решений, направленных на развитие агропромышленного комплекса, поддержку пострадавших от ЧС, а также расширение международного молодежного сотрудничества. Об этом сообщил губернатор автономного округа Руслан Кухарук по итогам очередного заседания регионального кабмина.

Одним из важных шагов стало увеличение коэффициента ставки субсидий на продукцию животноводства с 3 до 4 для агропредприятий, работающих на территории Арктической зоны. По словам главы региона, эта мера не только поддержит действующие хозяйства в Березовском и Белоярском районах, но и создаст стимул для открытия новых производств в северной части Югры.

Дополнительные решения приняты в отношении последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей 12 апреля 2025 года в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске. Пострадавшим будет предоставлена единовременная денежная выплата. Финансирование уже выделено. Также Руслан Кухарук отметил, что вопрос восстановления дома находится на личном контроле: «На объекте выполнены все демонтажные работы, восстановлены межквартирные стены и внутренние перегородки, производится монтаж систем электро- и водоснабжения».

Особое внимание уделено работе с молодежью. В соответствии с поручением президента России в Югре создается проектный офис «Международное молодежное сотрудничество». Его задача – обеспечить постоянное взаимодействие с участниками Всемирного фестиваля молодежи из других стран, а также выстроить эффективную систему международного молодежного взаимодействия на базе сотрудничества Югры с иностранными государствами.

В ходе заседания губернатор представил нового руководителя департамента региональной безопасности Югры – Сергея Шпанова. Он имеет опыт службы в органах государственной безопасности. Руслан Кухарук выразил уверенность, что профессиональный опыт Сергея Шпанова позволит ему эффективно решать задачи гражданской защиты, координировать действия органов власти в период ЧС и взаимодействовать с правоохранительными структурами.