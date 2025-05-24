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​Трасса Сургут-Нижневартовск станет однополосной из-за ремонта

Из-за ремонта моста между Сургутом и Нижневартовском ограничат движение

​Трасса Сургут-Нижневартовск станет однополосной из-за ремонта
Фото: siapress.ru

С 26 мая 2025 года на участке автомобильной дороги Сургут-Нижневартовск начнется ремонт на мосту в районе 176 километра. Из-за этого на отрезке с 175+600 по 176+750 км будут действовать ограничения, сообщило КУ ХМАО-Югры «Управление автомобильных дорог».

В этот период движение автотранспорта будет осуществляться по одной полосе с реверсивным движением и светофорным регулированием.

Жителям и водителям рекомендуется учитывать информацию при планировании маршрутов, особенно в часы пик. Сроки окончания работ не уточняются.


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24 мая в 16:26, просмотров: 907, комментариев: 0
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