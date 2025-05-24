Поезд Сургут – Нижневартовск будет ходить каждый день вне зависимости от сезона

С сегодняшнего дня, 24 мая, пригородный поезд между Сургутом и Нижневартовском начнет курсировать ежедневно и круглогодично. Ранее этот маршрут запускался только на летний период. Теперь же поезд будет работать по постоянному расписанию, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

«Пригородный поезд №7496 Сургут – Нижневартовск-1 будет отправляться в 06:27 по местному времени и прибывать на станцию Нижневартовск-1 в 10:20. Пригородный поезд №6097 Нижневартовск-1 – Сургут будет отправляться в 14:50 и прибывать в Сургут в 19:19», – указали в сообщении.

По пути предусмотрены остановки на 12 станциях и платформах: Силинский, Почекуйка, Озеро Клюквенное, Сурмятин, Вач-Ягун, Ульт-Ягун, Чумпас, Лангепасовский, Урьевский, Мегион, Зеленый Лог, Нижневартовск-2.

Стоимость билета от Сургута до Нижневартовска составляет 559 рублей. Для отдельных категорий граждан действуют льготы на проезд, предусмотренные в пригородном железнодорожном транспорте.