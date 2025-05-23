Прокуратура выявила нарушения на полигоне ТКО в Югре

В Югре прокуратура выявила нарушения на мусорном полигоне, который обслуживает Нефтеюганск, Пыть-Ях и поселения Нефтеюганского района. Компания «Ситиматик-Югра» некачественно сортировала отходы, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«По результатам проверки в деятельности общества выявлены нарушения требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, выразившиеся в размещения отходов, запрещенных к захоронению, что свидетельствует о проведении некачественной сортировки отходов и может привести к причинению вреда окружающей среде. Кроме того, в нарушение требований действующего законодательства при обследовании обнаружено скопление отходов в административно-хозяйственной зоне», – передают в источнике.

В адрес директора организации внесено представление, однако выявленные нарушения пока не устранены.