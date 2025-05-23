В Югре фиксируют фейковые сообщения от имени военного комиссариата

Жителям Югры начали приходить фейковые сообщения в Telegram, отправленные от имени военного комиссара округа. Об этом предупредили в администрации Сургута.

В рассылке пользователям задают вопросы о якобы положенных выплатах или оформлении наград. Далее в сообщении прикрепляется ссылка на ложный сайт «Госуслуг».

Власти подчеркивают: военный комиссариат не ведет переписку с гражданами через мессенджеры и социальные сети. Все подобные сообщения − рассылаются злоумышленниками с целью кражи персональных данных.