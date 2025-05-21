Следователи Югры завершили дело о фиктивной регистрации более 700 иностранцев

Следователи Югры завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей Ханты-Мансийска, обвиняемых в организации незаконной миграции, фиктивной постановке на учет иностранных граждан и превышении должностных полномочий. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по округу.

По версии следствия, с 2018 по 2024 год обвиняемые действовали в составе преступной группы, организованной местной жительницей с двойным гражданством. Она привлекла к схеме свою знакомую, оказывавшую услуги по оформлению миграционных документов, а также сотрудника МФЦ, имевшего доступ к регистрационным процедурам.

За денежное вознаграждение обвиняемые изготавливали фиктивные трудовые договоры, незаконно ставили на учет мигрантов в личных жилых помещениях, где те фактически не проживали, и оформляли документы, необходимые для работы в России.

Сотрудник МФЦ, по предварительной договоренности с организатором схемы, принимал документы вне очереди, даже если они содержали ошибки. Вместо того чтобы возвращать их, он самостоятельно устранял нарушения и вносил данные в систему, позволяя мигрантам сохранить законный статус.

В результате деятельности преступной группы:

на территории Югры незаконно находились более 700 иностранных граждан;

еще 52 человека были фиктивно поставлены на миграционный учёт;

доход от противоправных действий составил не менее 2,5 млн рублей.

Основное уголовное дело в отношении организатора схемы уже находится на рассмотрении в суде с марта 2025 года. Теперь завершено следствие и в отношении остальных фигурантов – их уголовное дело также направлено в суд для рассмотрения по существу.