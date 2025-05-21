Более 300 жителей Югры пострадали от укусов клещей за неделю

За неделю в Югре зарегистрировали 349 случаев укусов клещей, что в 5,1 раза больше, чем неделей ранее, и значительно выше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

«С начала сезона активности клещей в Югре зарегистрировано 464 обращения за медицинской помощью по поводу присасывания клещей в 21-ом муниципальном образовании. Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Кондинском районе – 85 случаев, в г. Ханты-Мансийске – 68 случаев, г. Пыть-Яхе – 47 случаев, г. Сургуте – 45 случаев, г. Нижневартовске – 36 случаев. Единичные случаи присасывания зарегистрированы в Березовском районе, г. Белоярском и Нижневартовском районе», − говорится в сообщении.

Около 24% укушенных были привиты от клещевого энцефалита, а среди детей – только 11%. Почти 75% пострадавших подлежали экстренной профилактике, из них 93,6% получили противоклещевой иммуноглобулин.

Чаще всего клещи нападали на дачах и садовых участках (26,7%), в черте городов и поселков (23,9%), в лесу (22,6%) и даже на кладбищах (3,2%).

На сегодня план иммунизации против клещевого энцефалита выполнен на 44%. Вакцинацию и ревакцинацию прошли более 75 тысяч югорчан, включая 27 тысяч детей и более 13 тысяч человек из профессиональных групп риска.