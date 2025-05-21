В Нефтеюганском районе пять человек пострадали в аварии с «Volkswagen» и «Уралом»

Накануне, 20 мая, в Нефтеюганском районе произошло ДТП с пятью пострадавшими. По предварительной информации, водитель Volkswagen, двигаясь по обочине, столкнулся с автомобилем «Урал».

«Около 11:05 на автодороге «Тюмень- Ханты-Мансийск», 60-летний мужчина, управляя «Volkswagen», по предварительным данным, двигаясь по обочине, совершил столкновение со встречным автомобилем «Урал», под управлением 58-летнего водителя, который осуществлял маневр «поворот налево». В результате автоаварии пять пассажиров «Volkswagen» получили травмы», − сообщает Госавтоинспекция Югры.

Всего за минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали два ДТП, в которых семь человек получили травмы.