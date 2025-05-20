В Югре начинается период выпускных экзаменов

В Югре стартует основной этап государственной итоговой аттестации (ГИА) – важный и ответственный период для выпускников 9-х и 11-х классов. В 2025 году в экзаменационной кампании примут участие 31 815 учащихся: 22 007 девятиклассников и 9 808 одиннадцатиклассников. В регионе завершена масштабная подготовка к проведению экзаменов, обеспечены безопасность, техническая готовность и поддержка всех участников процесса.

Заместитель губернатора Югры Елена Майер рассказала, что регион полностью готов к проведению ЕГЭ и ОГЭ: «Обеспечена полная готовность: от слаженной работы специалистов до бесперебойного функционирования оборудования и оперативного реагирования служб. Созданы все необходимые условия в соответствии с санитарными нормами. Сдача экзаменов для выпускников должна быть не только безопасной, но и комфортной».

Процедура – едина, правила – прозрачны

Организация ЕГЭ и ОГЭ в Югре соответствует федеральным требованиям. На всех пунктах проведения экзаменов (ППЭ) установлены металлоискатели, ведётся видеонаблюдение и аудиозапись, присутствуют представители родительской общественности. Учащимся разрешается иметь при себе только паспорт, ручку, бланки, черновики и небольшой перекус.

Все ППЭ и региональный центр обработки информации оснащены необходимым оборудованием. Подготовлены педагоги и технические специалисты, отвечающие за соблюдение процедуры. Вводится обязательное медицинское сопровождение, включая постоянный контроль за состоянием здоровья детей с хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом.

Если участник экзамена почувствует недомогание, он может обратиться к организаторам. В случае подтверждения медицинским работником плохого самочувствия экзамен считается недействительным, и выпускник может пересдать его в резервные дни без подачи дополнительных заявлений.

Безопасность – в приоритете

Сотрудники УМВД России по Югре и Управления Росгвардии обеспечат охрану порядка и антитеррористическую безопасность. Помещения ППЭ обследуются кинологами, проводится инструктаж сотрудников охраны. Наряды ГИБДД будут приближены к школам, обеспечивая безопасность при транспортировке учащихся. Также приняты меры по обеспечению пожарной и информационной безопасности.

Поддержка – каждому выпускнику

Департамент образования и науки Югры организовал работу горячей линии по вопросам проведения ГИА:

+7(3467)360161 (добавочные 2536, 2537, 2533) – вопросы ГИА

+7(3467)360161 (добавочные 5518, 5520) – соблюдение порядка ГИА

Режим: ежедневно, кроме выходных, с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00)

Также в период экзаменов работает горячая линия психологической поддержки:

8 800 600 31 14 – для выпускников и их родителей.

С 2024 года по поручению президента РФ выпускники имеют право на одну пересдачу ЕГЭ, которая может быть использована не только при неудовлетворительной оценке, но и для улучшения результатов. В 2025 году пересдачи пройдут 3 и 4 июля.

Самые популярные предметы

Среди выпускников 11-х классов самым востребованным предметом остаётся обществознание, а среди девятиклассников — информатика. Для каждого региона составляются уникальные, но равнозначные по сложности варианты экзаменационных заданий.

Расписание экзаменов

Основной период ЕГЭ:

23 мая – история, литература, химия

27 мая – математика (базовая и профильная)

30 мая – русский язык

2 июня – обществознание, физика

5 июня – биология, география, иностранные языки (письменно)

10-11 июня – иностранные языки (устно), информатика

Резервные дни: 16-20 июня, 23 июня

Пересдачи: 3-4 июля

Основной период ОГЭ:

21-22 мая – иностранные языки

26 мая – биология, информатика, обществознание, химия

29 мая – география, история, физика

3 июня – математика

6 июня – география, информатика, обществознание

9 июня – русский язык

16 июня – биология, литература, физика

Резерв: 26–28 июня, 30 июня – 2 июля

Обратная связь и участие родителей

Проведение ГИА проходит в условиях полной открытости. Родители могут наблюдать за процессом в пунктах проведения экзаменов, чтобы убедиться в честности и прозрачности процедуры. «Государственная итоговая аттестация – это важный шаг в жизни каждого школьника. В Югре созданы все условия для успешного прохождения этого этапа. Мы стремимся не только обеспечить высокое качество проведения экзаменов, но и поддержать каждого выпускника в этот волнительный период», – отметила Елена Майер.