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​Врач объяснила родителям из Югры, как уберечь школьников от перегрузки от ОГЭ и ЕГЭ

Югорчанам рассказали, как поддержать ребенка в период подготовки и сдачи ОГЭ или ЕГЭ

​Врач объяснила родителям из Югры, как уберечь школьников от перегрузки от ОГЭ и ЕГЭ
Фото: kkpb27.ru

Завтра, 21 мая, в Югре начнется сезон экзаменов ‒ время, когда у школьников растет уровень тревожности. В регионе уже зафиксировали случаи, когда подростки уходили из дома из-за стресса перед ОГЭ и ЕГЭ. О том, как помочь детям сохранить здоровье и справиться с давлением в этот непростой период, редакции siapress.ru рассказала врач-невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«В первую очередь школьнику необходимо организовать режим дня: не засиживаться допоздна, вставать и ложиться примерно в одно и то же время, даже в выходные, и спать не менее семи-восьми часов подряд. Нельзя недооценивать значение полноценного сна: регулярный недосып снижает когнитивные способности на треть. Нужно ежедневно разминаться и гулять: движение стимулирует кровоснабжение головного мозга», ‒ говорит эксперт.

Также особое внимание стоит уделить питанию. Вместо кофе и энергетиков врач советует травяной чай, а в рацион включить рыбу, орехи, бананы, темный шоколад и шпинат ‒ продукты, полезные для мозга и нервной системы.

Не менее важна эмоциональная атмосфера в семье. Родителям советуют не давить напоминаниями о важности экзаменов, а наоборот ‒ помочь выстроить режим, снизить бытовую нагрузку и поддерживать словом.

«Родителям необходимо внимательно следить за состоянием ребенка. Тревожными сигналами могут стать частая головная боль, нарушения сна, потеря аппетита, повышенная раздражительность или апатия. Ухудшение памяти и рассеянность также свидетельствуют о переутомлении», ‒ предупреждает врач.

В экстренных случаях можно использовать дыхательные упражнения или метод «5-4-3-2-1», который помогает заземлиться и снизить тревожность: назвать пять предметов, которые видит, четыре звука, три ощущения, два запаха и один вкус.


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Сегодня в 12:04, просмотров: 281, комментариев: 0
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