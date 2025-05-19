Социальный фонд начнет сам начислять региональные доплаты пенсионерам Югры

В Югре с 2026 года региональные доплаты к пенсии начнет назначать и выплачивать Отделение Социального фонда России по ХМАО. Эти изменения в закон о государственной социальной помощи утвердили в этом году, сообщает пресс-служба регионального СФР.

«Доплата бывает федеральная ‒ в регионах, где прожиточный минимум ниже федерального, ее перечисляет Социальный фонд. И региональная ‒ в субъектах, где минимум выше федерального, ее платят сами регионы. Таких субъектов по всей стране сейчас 30. И если федеральная доплата приходила вместе с пенсией, региональная часто ‒ отдельным платежом, что нелогично», ‒ объяснил председатель Социального фонда Сергей Чирков.

Как подчеркнули в Социальном фонде, пенсионерам не нужно будет писать заявления или приходить в отделения фонда ‒ все данные специалисты будут брать из цифровых систем. Выплата будет назначаться автоматически.

Сейчас в Югре региональную соцдоплату получают более 35 тысяч пенсионеров. Новая система должна упростить процесс и избавить пожилых людей от неудобств.