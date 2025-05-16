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​Преподаватель из Советского представит Югру на федеральном финале конкурса «Мастер года»

В Югре завершился региональный этап конкурса «Мастер года»

​Преподаватель из Советского представит Югру на федеральном финале конкурса «Мастер года»
Фото 2goroda.ru

В Сургуте подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов среднего профессионального образования «Мастер года». Победителем стала преподаватель Советского политехнического колледжа Светлана Ширяева, которая теперь будет представлять Югру на федеральном этапе в Курске с 28 сентября по 2 октября 2025 года.

В этом году за звание лучшего боролись 29 педагогов из 19 образовательных организаций округа. Участниками стали мастера производственного обучения и преподаватели различных дисциплин — от общеобразовательных предметов до практик профессионального цикла и междисциплинарных курсов. Они успешно прошли отборочный и два очных тура и попали в финальную семерку. В число финалистов вошли Кристина Келлер (Нефтеюганский политехнический колледж), Валентина Орлова (Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж), Гульнара Фахрутдинова (Лангепасский политехнический колледж), Александра Щипанова (Сургутский политехнический колледж), Ксения Эрнст (Сургутский институт экономики, управления и права) и Валерия Змеева (Советский политехнический колледж).

Финальные испытания прошли 13 и 14 мая на площадках Сургутского политехнического колледжа. Преподаватели провели открытые уроки с последующим самоанализом и показали профориентационные занятия под названием «Влюбить в профессию». Эти задания должны были продемонстрировать не только профессиональные знания, но и умение увлечь молодежь выбранной специальностью.

Председатель региональной конкурсной комиссии Екатерина Лыкова так описала требования к победителю: «Это должен быть человек, который умеет взаимодействовать со студентами. Это должен быть человек, который умеет передавать свои профессиональные качества, которыми обладает, студентам. И имеет хорошую педагогическую подготовку, то есть, он умеет педагогически верно передавать свой имеющийся практический опыт».

По итогам финала Светлана Ширяева стала не только абсолютным победителем, но и удостоилась специальной номинации «Креативный педагог». Второе место заняла Валентина Орлова, а третьей стала Валерия Змеева, получившая также награду в номинации «Мастер своего дела». Приз за «Урок – территория взаимодействия» достался Александре Щипановой, занявшей четвертое место.

Победитель и призеры получили от правительства Югры денежные сертификаты: 100 тысяч рублей — за первое место, 50 тысяч — за второе и 30 тысяч — за третье. Дополнительные призы предоставила Ханты-Мансийская окружная организация профсоюза работников народного образования и науки.

Помимо конкурсных заданий, для педагогов была организована деловая программа с тренингами и мастер-классами. Это дало возможность участникам, не прошедшим в финал, повысить квалификацию и подготовиться к следующему году. Уже сейчас некоторые из них заявили о намерении вновь принять участие в «Мастере года» в 2026 году.

Конкурс проводится Министерством просвещения России при участии Института развития профессионального образования и Профсоюза работников народного образования и науки. Всероссийский этап включает три уровня: отборочный, региональный и финальный. Завершится он 2 октября в День среднего профессионального образования.

Югорские педагоги традиционно демонстрируют высокие результаты на федеральной арене. В 2024 году представитель региона, выступавший в номинации «Фармацевтика», вошел в десятку лучших среди 89 участников со всей страны.

Конкурс «Мастер года» становится для педагогов не только возможностью профессионального роста, но и площадкой для обмена передовым опытом, продвижения лучших практик и повышения престижа преподавательского труда в системе СПО.


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