ДТП с участием двух автомобилей произошло в Нефтеюганском районе Югры

Накануне вечером, 14 мая, на подъезде к Сургуту в Нефтеюганском районе произошло ДТП, в котором пострадал житель Ингушетии. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 23:50 на 3 км автодороги «Подъезд к г. Сургут» в Нефтеюганском районе, 26-летний водитель «Kia», по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства «Газ» и допустил с ним столкновение. В результате автоаварии виновник происшествия получил травмы», − говорится в сообщении.

Это единственное ДТП, зарегистрированное в минувшие сутки в ХМАО.