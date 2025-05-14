За неделю в Югре зарегистрировали 68 случаев укусов клещей

В Югре зафиксировали резкий рост обращений за медицинской помощью из-за укусов клещей. За последнюю неделю зарегистрировано 68 случаев присасывания насекомых − это в 2,6 раза больше, чем неделей ранее. С начала сезона активности зарегистрировано уже 115 обращений в 19 муниципалитетах округа, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Больше всего укусов зафиксировано в Кондинском районе − 25 случаев, в Сургуте − 14, в Ханты-Мансийске − 13, в Пыть-Яхе − 12. Присасывания клещей также отмечены в Нягани, Нижневартовске, Нефтеюганском и Советском районах, Урае, Югорске и других территориях. Нападений клещей не зарегистрировано только в Когалыме, Березовском районе и Покачах.

При этом только 21,7% пострадавших были привиты против клещевого энцефалита, среди детей − 30%. Более 73% обратившихся подлежали экстренной профилактике, и 78,8% из них получили иммуноглобулин.

За четыре месяца план вакцинации против клещевого энцефалита в округе выполнен на 44% − прививки сделали более 75 тысяч человек.

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