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Жители Югры начали получать первые штрафы за нарушение правил езды на электросамокатах

Шесть жителей Югры наказали за нарушение правил езды на электросамокатах

Жители Югры начали получать первые штрафы за нарушение правил езды на электросамокатах
Фото: siapress.ru

В Югре шесть человек получили штрафы за нарушение правил использования электросамокатов с начала сезона. Об этом сообщает «Югорский снегирь» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

«В этом году зафиксировано уже шесть случаев нарушений правил использования СИМ. В Нефтеюганске – 2, Нижневартовске – 2, Ханты-Мансийске и Сургуте по одному случаю. Размер штрафа определяет суд», – уточнили в пресс-службе.

Как пояснили в ведомстве, чаще всего нарушители получали штрафы за пересечение проезжей части без спешивания и управление мощным электросамокатом без шлема и водительских прав.

Отметим, что в Сургуте сезон электросамокатов стартовал 22 апреля. В 2025 году требования ужесточили: за нарушение правил можно получить штраф от 500 рублей до 100 тысяч, а аккаунт пользователя могут заблокировать.


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Сегодня в 14:15, просмотров: 198, комментариев: 0
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