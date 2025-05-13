Шесть жителей Югры наказали за нарушение правил езды на электросамокатах

В Югре шесть человек получили штрафы за нарушение правил использования электросамокатов с начала сезона. Об этом сообщает «Югорский снегирь» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

«В этом году зафиксировано уже шесть случаев нарушений правил использования СИМ. В Нефтеюганске – 2, Нижневартовске – 2, Ханты-Мансийске и Сургуте по одному случаю. Размер штрафа определяет суд», – уточнили в пресс-службе.

Как пояснили в ведомстве, чаще всего нарушители получали штрафы за пересечение проезжей части без спешивания и управление мощным электросамокатом без шлема и водительских прав.

Отметим, что в Сургуте сезон электросамокатов стартовал 22 апреля. В 2025 году требования ужесточили: за нарушение правил можно получить штраф от 500 рублей до 100 тысяч, а аккаунт пользователя могут заблокировать.