В Югре участились случаи мошенничества с «инвестициями» в цифровой рубль

В Югре распространилась новая мошенническая схема − аферисты призывают жителей инвестировать в несуществующую «программу цифрового рубля» и обещают пассивный доход. На самом деле таких программ не существует, предупреждает пресс-служба Отделения Банка России по Тюменской области.

«Аферисты создают сайты в фирменных цветах и с логотипом цифрового рубля. Такие интернет-ресурсы аферисты называют инвестиционной программой цифрового рубля Банка России. На сайте посетителя приветствует «личный менеджер», который уговаривает внести сумму на «депозит», − говорится в сообщении.

Пользователю сайта предлагают как можно быстрее вложить деньги в якобы официальную инвестиционную программу, потому что потом стартовая сумма будет значительна увеличена. Жертву просят пройти анкету и оставить контактные данные.

Банк России напоминает, что цифровой рубль сегодня используется только в рамках пилотного проекта ограниченным числом клиентов банков – участников платформы. Запуск в массовый оборот будет анонсирован дополнительно.