В Кондинском и Сургутском районах произошли несчастные случаи на воде

За минувшие сутки в Югре зафиксировали два несчастных случая на воде. Один человек утонул, второй пропал без вести, сообщает регионального управление МЧС.

В Кондинском районе, в районе села Ванзеват, местный житель обнаружил в пойме Оби тело мужчины 1957 года рождения. По предварительной информации, 8 мая он вышел на рыбалку на весельной лодке и не вернулся. Лодку нашли перевернутой.

Второй случай произошел в Сургутском районе на реке Большой Юган. Спасателям сообщили, что днем ранее, 8 мая около 13:00, в районе 301-го километра реки перевернулась моторная лодка. В ней находились трое взрослых, которые направлялись из поселка Угут домой в юрты Купландеевы. Двое – мужчина и женщина – смогли добраться до берега. Третий пассажир – мужчина – пропал без вести. Его поиски продолжаются.

МЧС России напоминает: сейчас, в период ледохода, выход на воду особенно опасен. Жителей региона просят не выходить на воду в одиночку. Кроме того, важно использовать спасательный жилет, проверять исправность лодки и снаряжения заранее, а также избегать участков с тонким льдом и сильным течением.