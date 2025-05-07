Югра на втором месте в УрФО по онлайн-участию в «Бессмертном полку»

Югорчане оказались в топ-20 самых активных посетителей сайтов акции «Бессмертный полк» в России. По информации аналитиков «МегаФона», по объему переданного трафика среди регионов УрФО округ находится на втором месте, уступая лишь Свердловской области.

«В начале мая 2025-го востребованность ресурсов, где можно поделиться историей о ветеранах и разместить фотографии своих близких для участия в онлайн-шествии, увеличилась в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый резкий скачок за последние несколько лет», − отметили в компании.

Аналитики отмечают, что активность пользователей начала расти с последней недели апреля, и с каждым днем все больше югорчан присоединяются к онлайн-акции: заранее публикуют фотографии, рассказывают о своих героях и заполняют анкеты для участия в масштабной трансляции 9 Мая.

«Перед Днем Победы югорчане не только делятся своими семейными историями, но и знакомятся с артефактами эпохи — смотрят архивные видео, читают письма фронтовиков и слушают песни военных лет», − уточнили в МегаФоне.

Наиболее востребованными платформами стали: