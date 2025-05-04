В Югре неделя начнется с дождей и сильного ветра

В начале недели погода в Югре будет переменчивой. В отдельных районах пройдут дожди и мокрый снег, на севере возможны ночные заморозки. Об этом предупредил региональный ЦГМС.

В понедельник, 5 мая, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут небольшие осадки – дождь и мокрый снег. Температура ночью составит от +1 до +6 °С, днем воздух прогреется до +11…+16 °С. На севере округа останется прохладно – не выше +5 °С. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

Во вторник и среду, 6 и 7 мая, погодные условия сохранятся. Местами пройдут небольшие и умеренные осадки. Ветер сменится на южный, местами порывы усилятся до 14 м/с.

Ночью во вторник температура опустится до +3…+8 °С. Днем в большинстве районов ожидается потепление до +17…+22 °С, но по северу – не выше +7 °С.

7 мая ночью обещают от +6 до +11 °С, местами – до +1 °С. Днем температура составит +13…+18 °С, по северу не превысит +3 °С.