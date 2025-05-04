Новая версия Красной книги Югры выйдет через 10 лет

Следующее переиздание Красной книги Югры запланировано на 2034 год. Об этом ТАСС сообщил директор окружного департамента недропользования и природных ресурсов Сергей Филатов.

«Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа обновляется по мере изменения экологической ситуации в Югре и поступления новых данных, но не реже одного раза в 10 лет. Департаментом недропользования и природных ресурсов Югры для Красной книги 2034 года проводятся научно-исследовательские работы с целью сбора, обработки, систематизации, анализа данных о биологии, численности, ареале и мерах охраны объектов животного и растительного мира, занесенных или рекомендуемых к занесению в нее, а также хранение научной информации и других материалов, касающихся этих объектов», – рассказал глава департамента.

Научное сопровождение обеспечивают ведущие организации: Музей природы и человека, Югорский и Сургутский госуниверситеты, Институт экологии растений и животных УрО РАН, Центральный сибирский ботанический сад СО РАН и другие. Специалисты проводят мониторинг, полевые исследования и ведут инвентаризацию видов, нуждающихся в охране.

Для сохранения биоразнообразия в Югре действуют 25 особо охраняемых природных территорий общей площадью более 2,6 миллиона гектаров.

Предыдущее издание Красной книги, выпущенное в 2024 году, включило 57 животных, 180 растений, 17 лишайников и 40 грибов. Некоторые виды были исключены – в основном это насекомые и лишайники, популяция которых восстановилась.

Электронная версия книги есть на сайте департамента недропользования. Мобильное приложение создавать не планируется.

С какими основными вызовами сейчас сталкиваются экологи Югры в части сохранения местной флоры – рассказал в интервью siapress.ru доцент кафедры экологии и биофизики СурГУ Глеб Кукуричкин.